Wieder Asbest-Alarm! Billig-Discounter warnt vor diesen Produkten

Unna - Die Aufregung um womöglich verunreinigten Spielsand geht weiter. Nachdem erst kürzlich Aldi Süd und Action angebotenes Baby- und Kinderspielzeug zurückgerufen hatten , ist nun auch der Billig-Discounter "Woolworth" betroffen.

Die Billig-Kette "Woolworth" hat einen Rückruf wegen Asbest-Gefahr in Spielzeugen gestartet. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut einer Mitteilung könnten die Produkte "Stretcherz Slammerz", "Stretcherz Stretch Squad Dinos" und "Stretcherz Street Smash Car" vom Hersteller "HTI" gefährlich sein.

"Trotz aller Qualitätssicherungsmaßnahmen wurden Mängel festgestellt", heißt es. So könne es zu Kontaminationen durch Asbest im verarbeiteten Sand kommen.

"Aus diesem Grund wurde der Artikel bereits in allen Woolworth-Stores aus dem Verkauf genommen", schreibt das Unternehmen. Man bitte um Rückgabe der bereits veräußerten Ware. "Der Kaufpreis wird vollständig erstattet."

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hatte vor wenigen Tagen bereits vor Spielsand aus China gewarnt. Häufig seien krebs­erzeugende Stoffe nachgewiesen worden.