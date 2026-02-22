Wieder Asbest-Alarm! Billig-Discounter warnt vor diesen Produkten
Unna - Die Aufregung um womöglich verunreinigten Spielsand geht weiter. Nachdem erst kürzlich Aldi Süd und Action angebotenes Baby- und Kinderspielzeug zurückgerufen hatten, ist nun auch der Billig-Discounter "Woolworth" betroffen.
Laut einer Mitteilung könnten die Produkte "Stretcherz Slammerz", "Stretcherz Stretch Squad Dinos" und "Stretcherz Street Smash Car" vom Hersteller "HTI" gefährlich sein.
"Trotz aller Qualitätssicherungsmaßnahmen wurden Mängel festgestellt", heißt es. So könne es zu Kontaminationen durch Asbest im verarbeiteten Sand kommen.
"Aus diesem Grund wurde der Artikel bereits in allen Woolworth-Stores aus dem Verkauf genommen", schreibt das Unternehmen. Man bitte um Rückgabe der bereits veräußerten Ware. "Der Kaufpreis wird vollständig erstattet."
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hatte vor wenigen Tagen bereits vor Spielsand aus China gewarnt. Häufig seien krebserzeugende Stoffe nachgewiesen worden.
"Die Ursache für die Belastung mit Asbest liegt wahrscheinlich darin, dass der gefärbte Sand aus Gruben stammt, in denen Asbest natürlich vorkommen kann", heißt es.
