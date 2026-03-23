Erst Salmonellen, jetzt neue Gefahr! Penny ruft schon wieder Zwiebelmett zurück

Köln - Gefahr von Bakterien: Erneut ruft die OVO Vertriebs GmbH bei Penny verkauftes Zwiebelmett zurück!

Alle betroffenen Produkte können in den Filialen von Penny zurückgegeben werden. (Symbolbild) © Ralf Hirschberger/dpa

Betroffen ist der Internetseite lebensmittelwarnung.de zufolge die "Meisterklasse Schinken-Zwiebelmettwurst 200 Gramm" mit dem Verbrauchsdatum 24. März 2026 und der Chargennummer L006101.

Bei einer behördlichen Routinekontrolle seien in einer einzelnen Probe bestimmte Bakterien, sogenannte Shigatoxin-bildende Escherichia coli (STEC), nachgewiesen worden sein, hieß es.

Erst kürzlich hatte es einen Rückruf von Zwiebelmett gegeben – allerdings wegen der Gefahr vor Salmonellen. Betroffen davon waren Packungen mit dem Verbrauchsdatum 12. März 2026 und der Chargennummer L04804.

Salmonellen lösen ähnliche Symptome wie das nun festgestellte Bakterium aus: In beiden Fällen können Bauchschmerzen und Durchfall auftreten.