Rewe und Penny betroffen: Vegane Dino-Nuggets wegen Folienteilen zurückgerufen

Möckern - Die Anhaltinische Geflügelspezialitäten GmbH aus Möckern in Sachsen-Anhalt ruft tiefgefrorene vegane Dino Nuggets zurück, die bei REWE und Penny bundesweit verkauft wurden.

Vegane Dino Nuggets von Rewe und Penny werden zurückgerufen. (Symbolfotos) © Bildmontage: Uwe Zucchi/dpa, 123RF/bondd

Die Entscheidung zum Rückruf sei vorsorglich gefallen, teilte das Unternehmen mit.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass blaue weiche Folienteile in den gefrorenen Produkten enthalten seien.

Der Rückruf betrifft nach Unternehmensangaben die Produkte REWE Beste Wahl Vegane Dino Nuggets, tiefgefroren, 250 Gramm Packung sowie PENNY Food For Future Vegane Dino Nuggets, tiefgefroren, 250 Gramm Packung.

Beide mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.04.2027 und den Chargennummern L5 1610 1 L5 335 sowie L5 1610 1 L5 337.