Rote Bete gekauft? Hersteller ruft Produkt wegen Glasstücken zurück

Lebensmittelhersteller Kühne ruft Rote-Bete-Scheiben wegen einer möglichen Verunreinigung mit Glasstücken zurück. Verbraucher können das Produkt zurückgeben.

Von Sigrun Stock

Hamburg - Aufgepasst: Der Lebensmittelhersteller Kühne ruft Rote-Bete-Scheiben wegen einer möglichen Verunreinigung mit Glasstücken zurück.

Der Lebensmittelhersteller Kühne ruft seine Rote Bete in Scheiben wegen möglicher Glasstücke zurück.
Der Lebensmittelhersteller Kühne ruft seine Rote Bete in Scheiben wegen möglicher Glasstücke zurück.  © Fotomontage: Carl Kühne KG/Carl Kühne KG/obs

Betroffen sind 720-Milliliter-Gläser mit dem Haltbarkeitsdatum 15. Dezember 2028, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte.

Ausschließlich Gläser mit diesem Datum und den Codierungen X 0600 TB11 E1 bis X 0800 TB11 E1 am Rand des Schraubdeckels seien betroffen, hieß es.

Trotz umfangreicher präventiver Sicherheitsmaßnahmen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Gläsern der Charge Glasstücke befinden könnten.

Rückruf: Pestizid in Bockshornklee-Blättern nachgewiesen
Rückruf Rückruf: Pestizid in Bockshornklee-Blättern nachgewiesen

Andere Chargen oder Produkte mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen.

Verbraucher könnten das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises in ihrem jeweiligen Laden zurückgegeben, hieß es von Kühne.

Titelfoto: Fotomontage: Carl Kühne KG/Carl Kühne KG/obs

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