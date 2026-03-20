Rote Bete gekauft? Hersteller ruft Produkt wegen Glasstücken zurück

Hamburg - Aufgepasst: Der Lebensmittelhersteller Kühne ruft Rote-Bete-Scheiben wegen einer möglichen Verunreinigung mit Glasstücken zurück.

Der Lebensmittelhersteller Kühne ruft seine Rote Bete in Scheiben wegen möglicher Glasstücke zurück. © Fotomontage: Carl Kühne KG/Carl Kühne KG/obs

Betroffen sind 720-Milliliter-Gläser mit dem Haltbarkeitsdatum 15. Dezember 2028, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte.

Ausschließlich Gläser mit diesem Datum und den Codierungen X 0600 TB11 E1 bis X 0800 TB11 E1 am Rand des Schraubdeckels seien betroffen, hieß es.

Trotz umfangreicher präventiver Sicherheitsmaßnahmen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Gläsern der Charge Glasstücke befinden könnten.

Andere Chargen oder Produkte mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen.