Salmonellen in beliebten Instantnudeln: Rückruf betrifft etliche Bundesländer

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Rückruf bei Norma: In Reeva-Instant-Nudeln wurden Salmonellen entdeckt. Mehrere Bundesländer sind betroffen - Kunden sollen das Produkt nicht essen.

Von Calvin Schröder

Dresden - Die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen in Dresden hat bei Instant-Nudeln der Marke "Reeva" Salmonellen nachgewiesen. Betroffen ist das Produkt "Instant Nudelgericht Huhn Geschmack" im 5er-Pack "4+1 Gratis", das bundesweit über Norma verkauft wurde.

Der Hersteller fordert dazu auf, die Nudeln nicht mehr zu verzehren. (Symbolfoto)
Der Hersteller fordert dazu auf, die Nudeln nicht mehr zu verzehren. (Symbolfoto)  © 123RF/marctran

Wie aus der aktuellen Warnmeldung hervorgeht, wurden in dem Reeva-Produkt Salmonellen entdeckt. Die Keime können unter anderem Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber auslösen.

Besonders gefährdet seien Säuglinge, ältere Menschen sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem.

Betroffen ist das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.04.2027 und der Chargennummer L 0126.

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Verkauft wurde die Ware in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

In den Instant-Nudeln der Marke "Reeva" wurden Salmonellen nachgewiesen. (Archivbild)
In den Instant-Nudeln der Marke "Reeva" wurden Salmonellen nachgewiesen. (Archivbild)  © Montage: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa, Firma SLCO GmbH & Co. KG

Der Hersteller SLCO GmbH & Co. KG fordert Verbraucher dringend dazu auf, die Instant-Nudeln nicht mehr zu verzehren. Die Ware kann in allen Norma-Filialen auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Titelfoto: 123RF/marctran

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