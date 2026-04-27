Wegen Mineralölrückständen: Finger weg von diesem Sushi-Reis!

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Die Supermarktkette Go Asia ruft den Sushireis "Shinode Original Premium Sushi Rice" zurück.

Von Lukas Dubro

Berlin - Wegen der Überschreitung von Grenzwerten für Mineralölbestandteile ruft die Supermarktkette Go Asia Sushireis zurück.

Dieser Reis wird aufgrund von Mineralölbestandteilen zurückgerufen.
Dieser Reis wird aufgrund von Mineralölbestandteilen zurückgerufen.  © © Go Asia Deutschland GmbH und Orient Master GmbH

Betroffen sei die 1-Kilo-Packung des Produktes "Shinode Original Premium Sushi Rice" der Marke Sun Clad mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. April 2027, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete. 

Verkauft wurde der Reis nach derzeitigem Stand in allen Bundesländern bis auf Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Beschreibung:

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  • Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.04.2027
  • Verpackungseinheit: 1 Kilogramm
  • EAN-Code: 8005734100059
  • Importeur:
    Asia Express Food B.V.,
    Kilbystraat 1,
    8263 CJ Kampen,
    Niederlande
  • Inverkehrbringer:
    Go Asia GmbH,
    Kantstraße 115,
    10627 Berlin

Das Produkt könne in allen Filialen der Kette zurückgegeben werden.

Der Kaufpreis werde erstattet.

Titelfoto: © Go Asia Deutschland GmbH und Orient Master GmbH

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