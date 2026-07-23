23.07.2026 15:33 Tedi ruft Küchenutensil zurück: Abgelöste Partikel könnten ins Essen gelangen

Tedi ruft eine Wokpfanne zurück, weil sich Partikel der Antihaftbeschichtung lösen und in Lebensmittel gelangen könnten.

Von Dayan Djajadisastra

Dortmund - Tedi ruft eine Wokpfanne zurück, weil sich Partikel der Antihaftbeschichtung lösen und in Lebensmittel gelangen könnten.

Kunden sollten die Wokpfanne von Tedi nicht mehr verwenden. © Bildmontage: © TEDi GmbH & Co. KG / Bernd Weißbrod/dpa Betroffen ist die Wokpfanne mit der Artikelnummer 995731003421000000800. Wie die Webseite lebensmittelwarnung.de mitteilte, wurde das Produkt bundesweit in Tedi-Filialen verkauft. Verbraucher werden gebeten, die betroffene Wokpfanne nicht weiter zu benutzen.