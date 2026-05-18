18.05.2026 16:17 Studentin entwirft Hosen nur für Frauen: Dieser Satz hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt

Lia Buchen (28) hat genug von Frauenhosen mit Mini-Taschen oder bloßen Ziernähten. Jahrelang nähte die Geoinformatik-Studentin ihre Hosentaschen selbst größer.

Von Madita Eggers

Augsburg - Lia Buchen (28) hat genug von Frauenhosen mit Mini-Taschen oder bloßen Ziernähten. Jahrelang nähte die Geoinformatik-Studentin ihre Hosentaschen selbst größer. Als das Problem bestehen blieb, und immer mehr Frauen in ihrem Umfeld auf die umgenähten Hosen aufmerksam wurden, entstand schließlich die Idee für ihr Start-up "Real Pockets". Seit Ende April gibt es einen Online-Shop. Angeboten werden Jeanshosen mit 25 Zentimeter langen Taschenbeuteln. Für Buchen kein optisches, sondern vor allem ein gesellschaftliches Statement.

Lia Buchen studiert aktuell im Master Geoinformatik in Augsburg. Mit Mode hatte sie ursprünglich nichts zu tun – die Idee für ihre eigenen Hosen entstand aus einer alltäglichen Notsituation. © privat Denn die technische Umsetzung sei denkbar einfach. Große Taschen seien bei Männerhosen schließlich seit Jahrzehnten Standard. "Es wird einfach nicht gemacht", sagt Buchen im Gespräch mit TAG24. Das Problem beschränke sich dabei auch nicht nur auf Jeans. Zu kleine oder fehlende Taschen seien in der gesamten Frauenmode verbreitet, egal ob bei Mänteln, Kleidern oder sogar Kinderkleidung. Gründe dafür sieht die Augsburgerin unter anderem in "patriarchalen Strukturen". "Hosentaschen bedeuten auch Unabhängigkeit und Freiheit, gerade wenn man eben nicht auf eine Handtasche angewiesen ist." Thema "Nicht mehr tragfähig": Gewürze von "Just Spices" bald nur noch offline erhältlich Hinzu kämen auch wirtschaftliche Überlegungen: Frauen müssten häufig auf zusätzliche Produkte ausweichen, um fehlende Taschen zu kompensieren. "Und es kann ja nicht sein, dass ich für große Taschen in die Männerabteilung muss!", betont Buchen.

Lia Buchens Hosen wollen kein modisches Accessoire sein

Praktische Nachteile größerer Taschen sieht Buchen nicht, auch die Bewegungsfreiheit werde dadurch nicht eingeschränkt. Zwar zeichne sich der Tascheninhalt je nach Gegenstand teilweise ab. "Die Sachen verschwinden natürlich nicht magisch", stellt Buchen klar. Eine Handtasche als modisches Accessoire wollten ihre Hosen aber auch nicht ersetzen: "Sie sollen vor allem praktisch und bequem sein". Viele Frauen würden ihr Handy aus Mangel an Alternativen ständig irgendwo ablegen, etwa auf Restauranttischen oder Waschbecken. "Das kann man mit großen Hosentaschen oft vermeiden", so die 28-Jährige. Auch beim Ausgehen seien die Taschen hilfreich, "gerade wenn man nur das Nötigste dabeihaben möchte." Für Buchen sei das Thema auch eine Frage der Sicherheit. Wer Wertsachen sicher in den vorderen Hosentaschen verstauen könne, verliere sie seltener oder werde weniger leicht bestohlen. Zudem verweist sie auf mögliche finanzielle Nachteile der gängigen Frauenhosen: "Wenn ich das Handy hinten in der Tasche habe, fällt es schnell ins Klo oder der Bildschirm geht kaputt, weil ich mich darauf setze oder Ähnliches. Das muss man dann alles wieder bezahlen."

Diesen Satz wird die Studentin nicht vergessen