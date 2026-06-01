Spruch der Woche vom 1.6. bis 7.6.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24

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"Für den wahren Lebenskünstler ist die schönste Zeit immer diejenige, die er gerade verbringt."

von Orson Welles (*1915, †1985), US-amerikanischer Hörspiel-, Film- und Theaterregisseur sowie Schauspieler und Autor