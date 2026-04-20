20.04.2026 11:30 Spruch der Woche vom 20.4. bis 26.4.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24

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Der TAG24 Spruch der Woche

"Der Charakter, also die Bereitschaft, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, ist die Quelle des Selbstrespekts." von Joan Didion (*1934, †2021) amerikanische Journalistin, Schriftstellerin, Essayistin und Drehbuchautorin

Spruch der Woche vom 20.4. bis 26.4.2026. © unsplash/christian buehner

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Manchmal braucht es nur einen inspirierenden oder lustigen Spruch, schon ist die Motivation für die aktuelle Kalenderwoche zurück. Lass Dich von den Zitaten bekannter Persönlichkeiten leiten und starte mit neuer Energie in die Woche. Suchst Du noch ein gutes Zitat für den Tag? Dann wirf einen Blick auf den Spruch des Tages von TAG24.