Spruch der Woche vom 18.5. bis 24.5.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24

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"Nicht das Lippenbekenntnis, nur das Leben und Handeln adelt und erhebt."

von Clara Zetkin (*1857, †1933), sozialistisch-kommunistische deutsche Politikerin, Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin