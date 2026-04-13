Spruch der Woche vom 13.4. bis 19.4.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24

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"Das Ziel nach dem höchsten Punkt zu streben, ist nicht die einzige Möglichkeit, einen Berg zu besteigen."

von Nan Shepherd (*1893, †1981), schottische Schriftstellerin und Dichterin der Moderne