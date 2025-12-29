Spruch der Woche vom 29.12. bis 4.1.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Du brauchst ein positives Zitat für die Woche? Finde Motivation für die Arbeit, das Büro und den Alltag mit dem kostenlosen Spruch der Woche von TAG24.

"Um die Gegenwart umarmen zu können, müssen wir das Vergangene loslassen."

Spruch der Woche vom 3.11. bis 9.11.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 10.11. bis 16.11.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 17.11. bis 23.11.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 24.11. bis 30.11.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 1.12. bis 7.12.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 8.12. bis 14.12.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 15.12. bis 21.12.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 22.12. bis 28.12.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Manchmal braucht es nur einen inspirierenden oder lustigen Spruch, schon ist die Motivation für die aktuelle Kalenderwoche zurück. Lass Dich von den Zitaten bekannter Persönlichkeiten leiten und starte mit neuer Energie in die Woche.

Suchst Du noch ein gutes Zitat für den Tag? Dann wirf einen Blick auf den Spruch des Tages von TAG24.