Spruch der Woche vom 5.1. bis 11.1.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Der kostenlose Spruch der Woche vom 5.1. bis 11.1.2026 ➡️ Positive Weisheiten, Sprüche & Zitate für Arbeit, Büro & Alltag. | Jetzt auf TAG24.

Du brauchst ein positives Zitat für die Woche? Finde Motivation für die Arbeit, das Büro und den Alltag mit dem kostenlosen Spruch der Woche von TAG24.

Der TAG24 Spruch der Woche

"Pläne machen und Vorsätze fassen bringt viel gute Empfindungen mit sich." von Friedrich Nietzsche (*1844, †1900), deutscher Klassischer Philologe und Philosoph

Spruch der Woche vom 5.1. bis 11.1.2026. © unsplash/Johnny Briggs

Hier findest Du noch mehr Sprüche der Woche

Manchmal braucht es nur einen inspirierenden oder lustigen Spruch, schon ist die Motivation für die aktuelle Kalenderwoche zurück. Lass Dich von den Zitaten bekannter Persönlichkeiten leiten und starte mit neuer Energie in die Woche. Suchst Du noch ein gutes Zitat für den Tag? Dann wirf einen Blick auf den Spruch des Tages von TAG24.