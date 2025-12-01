Spruch des Tages vom 1.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Man muss wie ein denkender Mensch handeln und wie ein handelnder Mensch denken."

von Henri Bergson (1859, †1941), französischer Philosoph und Nobelpreisträger für Literatur 1927