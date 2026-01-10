Spruch des Tages vom 10.1.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Verstellung ist für edle Seelen unerträglicher Zwang, ihr Element, worin sie leben, ist Wahrheit."

von Johann Jakob Engel (*1741, †1802), deutscher Schriftsteller, Theaterdirektor und Philosoph im Zeitalter der Aufklärung