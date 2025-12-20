Spruch des Tages vom 20.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Seine Feinde lieben? Beginne bei Dir selbst! Wie oft bist Du ja Dein eigener Feind!"

von Vytautas Karalius (*1931, †2019), litauischer Dichter, Aphoristiker und Übersetzer deutscher Lyrik