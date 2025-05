Mama ist die Beste: Berührende Sprüche zum Muttertag

"Deine Liebe und Fürsorge haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin so dankbar, Dich als meine Mutter zu haben. Alles Gute zum Muttertag!"

"Danke für die vielen kleinen Sachen, die mir das Leben leichter machen. Danke, dass Du an mich denkst und mich durch meinen Alltag lenkst. Auch wenn Du glaubst, ich merke es nicht: Danke für alles, ich denke an Dich."

"Ich hatte schon immer einen ganz besonders guten Geschmack: Das fing mit der Auswahl meiner Mama an. Ich hab Dich so lieb!"

"Mag der Mensch noch so oft in die Irre gehen, den Weg zurück zum Herzen der Mutter kann er nicht verfehlen."

"Es gibt keinen Ort der Welt, an dem man sicherer geborgen wäre als in den Armen der Mutter."

"Mama, Du bist mein Engel im Himmel. An diesem Muttertag sende ich Dir all meine Liebe."

"Die Erinnerung an eine Mutter ist wie ein leuchtender Stern, der auch in den dunkelsten Nächten des Lebens nicht vergeht."

Wann ist Muttertag 2025?

Der Muttertag fällt jährlich auf den zweiten Sonntag im Mai. Im Jahr 2025 ist Muttertag am 11. Mai.

Warum gibt es den Muttertag?

In seiner heutigen Form entstand der Muttertag Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA, als Anna Marie Jarvis am 12. Mai 1907, dem Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter, ein Memorial Mothers Day Meeting organisierte. Im Jahr darauf fand eine Andacht für alle Mütter statt. Jarvis setzte sich fortan für einen offiziellen Feiertag ein. 1914 erklärte der US-Kongress den zweiten Sonntag im Mai offiziell zum Muttertag. Die Idee verbreitete sich international und fand ab 1923 auch in Deutschland statt.

Was kann man Schönes zum Muttertag schreiben?

Wer seiner Mama am Muttertag eine Freude machen möchte, kann ihr neben klassischen Sprüchen wie "Alles Liebe zum Muttertag" persönliche Worte schreiben, die individuelle Besonderheiten und Stärken der eigenen Mutter würdigen.