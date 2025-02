Seelentröster auf vier Pfoten: Liebevolle Sprüche über Katzen

Im Laufe der Geschichte haben berühmte Dichter, Denker und Forscher darüber nachgedacht, was das Zusammenleben mit Katzen so besonders macht und welche Lektionen man von diesen faszinierenden Tieren lernen kann.

"Eine Katze kann das Heimkommen in ein leeres Haus in ein Nachhausekommen verwandeln."

"Wenn der Mond aufgeht und die Nacht hereinbricht, ist sie die Katze, die allein geht, und alle Orte sind für sie gleich."



von Rudyard Kipling

"Wo immer sich eine Katze niederlässt, wird sich das Glück einfinden."

von Stanley Spencer

"In Gegenwart von einem oder mehreren Kätzchen ist es unmöglich, ein ernstes Gesicht zu behalten."

von Cynthia E. Varnado

"Wenn ein Fisch die verkörperte, geformte Bewegung des Wassers ist, dann ist eine Katze ein Diagramm und Muster subtiler Luft."

von Doris Lessing

"Von allen Dingen, die sie sonst beherrschen, wissen Katzen sich trefflich in Szene zu setzen."

von Margaret Benson

"Katzen haben als Gattung nie ganz die Arroganz überwunden, die durch die Tatsache verursacht wurde, dass sie im alten Ägypten als Götter verehrt wurden."

von P. G. Wodehouse

"Eine schlafende Katze im Zimmer oder im Haus ist ein besserer Genosse als ein nervöser, ruheloser Mensch, der sich nur um der Bewegung willen unaufhörlich bewegen muss."

von Prentice Mulford

"Für blinde Seelen sind Katzen ähnlich. Für Katzenliebhaber ist jede Katze von Anbeginn an absolut einzigartig."

von Jenny de Vries

"Man muss Katzen nicht beibringen, wie man es sich gemütlich macht, in dieser Hinsicht sind sie von unerschöpflichem Erfindungsgeist."

von James Mason

"Meiner Meinung nach gibt es in der Tierwelt nichts Reizvolleres als erwachsene Katzen im Spiel. Sie sind so flink und leicht und anmutig, so subtil und raffiniert, und doch so komisch."

von Monica Edwards

"Katzen hören unser Herz, wenn es flüstert. Manche Menschen nicht einmal, wenn es schreit."

von unbekannt