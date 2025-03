Willkommen auf der Welt: Moderne Sprüche zur Geburt von Mädchen und Jungen

Wer noch überlegt, was man in eine Karte zur Geburt schreiben kann, findet in den folgenden lustigen und süßen Sprüchen zur Geburt vielleicht die passenden Worte.

"Jedes neugeborene Kind bringt uns Nachricht von Gott, dass er noch nicht von den Menschen enttäuscht ist."

von Rabindranath Tagore

"Mit jedem Menschen, der geboren wird, erscheint die menschliche Natur immer wieder in einer etwas veränderten Gestalt."

von Christian Garve

"Das Glück eines Kindes beginnt, lange bevor es geboren wird, im Herzen von zwei Menschen, die einander sehr gern haben."

von Phil Bosmans

"Ein neugeborenes Baby ist wie der Anfang aller Dinge - es ist Staunen, Hoffnung, Traum aller Möglichkeiten."

von Eda J. LeShan

"Aus Liebe wird Familie. Aus Träumen werden Pläne. Aus kleinen Schritten werden die kostbarsten Augenblicke. Aus zwei werden drei."

von unbekannt

"Da werden Hände sein, die Dich tragen, und Arme, in denen Du sicher bist, und Menschen, die Dir ohne Fragen zeigen, dass Du willkommen bist."

von unbekannt

"Neun Monate haben wir pausenlos von Dir gesprochen, jetzt können wir Dich endlich hören! Willkommen auf der Welt!"

von unbekannt

"Wenn uns jemand fragt, ob wir den Sinn des Lebens kennen, haben wir jetzt eine Antwort parat: Er lautet *Name*."

von unbekannt

"Mit der Geburt eines Kindes eröffnet sich eine ganz neue Welt - wir freuen uns, sie mit Euch teilen zu können!"

von unbekannt

"Seitdem wir uns gefunden haben, sind wir zwei glücklich. Seitdem wir Dich haben, sind wir drei überglücklich!"

von unbekannt

"Plötzlich ist alles anders! Wir dachten, wir wären gut vorbereitet. Aber was es wirklich bedeutet, plötzlich sein Baby im Arm zu halten, kann man mit Worten nicht beschreiben."

von unbekannt

"So viele Träume, so viele Wünsche, so viele Hoffnungen, so viele Fragen, so viel Gefühl ... so ein kleiner Mensch."

von unbekannt

"Ein Kind macht das Haus glücklicher, die Liebe stärker, die Geduld größer, die Hände geschäftiger, die Nächte länger, die Tage kürzer und die Zukunft heller."

von unbekannt

"Der Tag der Geburt ist das einzige Blind-Date, bei dem man sich sicher sein kann, die Liebe fürs Leben zu finden."

von unbekannt

"Es ist Liebe, die Gestalt angenommen hat. Glück, das den Atem nimmt. Zärtlichkeit, für die es keine Worte gibt. Eine kleine Hand, die zurückführt in eine Welt, die man vergessen hat."

von unbekannt

"Den kleinsten Menschen steht immer der größte Platz in unserem Herzen zu. Mit diesem Sonnenschein an unserer Seite machen uns auch Regentage nichts mehr aus."

von unbekannt