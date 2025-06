Sonnenschein im Herzen: Schöne Sprüche über die Sonne

"Willst Du die Sonne spüren, so steig empor."

"Die Sonne ist neu an jedem Tag."

"Je froher Dein Herz ist, desto heller leuchtet die Sonne."

von Romano Guardini

"Es ist doch erstaunlich, was ein einziger Sonnenstrahl mit der Seele des Menschen machen kann."

von Fjodor Michailowitsch Dostojewski

"Hab Sonne im Herzen, dort ist sie genauso wichtig wie am Himmel."

von Hermann Lahm

"Mit den Menschen ist es wie mit den Blumen: Sie brauchen nicht nur Wasser, sondern auch Sonne!"

von Julius Langbehn

"Wenn die Sonne scheint, fühle ich mich dem Himmel ein Stück näher."

von Damaris Wieser

"Unendliches vermag die Sonne über die Erde und über die Gemüter."

von Jeremias Gotthelf

"Ein Sonnenstrahl kann einen anderen Menschen aus mir machen."

von Hugo von Hofmannsthal

"Was die Sonne bescheint, das wird erträglicher, milder, lieblicher, selbst der Menschen Pein."

von Jeremias Gotthelf

"Wie die Sonne hilft dem Gesicht, so ist die Kunst der Seele Licht."

von Georg Rollenhagen

"Wenn sie aufgeht und wenn sie sinkt, ist die Sonne am schönsten."

von Heinrich Laube

"In den einsamen Stunden des Geistes ist es schön, in der Sonne zu gehn an den gelben Mauern des Sommers hin."

von Georg Trakl

"Das menschliche Gemüt ist ein heimlicher Sonnenanbeter."

von Helene Gräfin von Waldersee

"In jedem Menschen ist Sonne - man muss sie nur zum Leuchten bringen."

von Sokrates

"Gehe aufrecht wie die Bäume, lebe Dein Leben so stark wie die Berge, sei sanft wie der Frühlingswind, bewahre die Wärme der Sonne im Herzen, und der große Geist wird immer mit Dir sein."

Zeremonialgesang der Navajo