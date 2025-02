Lass die Regenwolken vorüberziehen: Schöne Sprüche über Regen

Je älter man wird, desto nerviger können Regentage sein, weil so manche Pläne ins Wasser fallen. Dabei ist Niederschlag für Natur und Landwirtschaft von großer Bedeutung.

In einem deutschsprachigen Kinderlied aus dem 19. Jahrhundert heißt es: "Es regnet, es regnet, die Erde wird nass!" Aus Sicht eines Kindes bringt der Regen sicherlich eine Menge Spaß mit sich. Man kann einen bunten Regenmantel tragen, die Gummistiefel anziehen und fröhlich in Pfützen springen.

"Es ist besser, mit den richtigen Leuten durch den Regen zu laufen, als mit den falschen in der Sonne zu liegen."

"Die Regentropfen machen ein Loch in den Stein nicht durch Gewalt, sondern durch häufiges Fallen."

"Hänge Deine Regenwolken zum Trocknen in die Sonne."

"Der stärkste Regen fängt mit Tropfen an."

"Am Ende ist auch Regen ein Stück Himmel auf der Hand."

"Jeder will Glück. Niemand will Schmerz. Doch Du kannst keinen Regenbogen haben ohne ein bisschen Regen."

"Es regnete so stark, dass alle Schweine rein und alle Menschen dreckig wurden."

von Georg Christoph Lichtenberg

"Übrigens ist der Regen keines Menschen Freund, aber wohl der Tiere, denn das Gras wächst schön, und die Biertrinker haben sich auch nicht zu beklagen, dass die Gerste nicht gerät."

von Johann Wolfgang von Goethe

"Der Astronom studiert im Himmel die Wunder der Schöpfung. Der Bauer schaut hinauf, ob's wohl Regen gibt."

von Friedrich Hebbel

"Regen ist erst, wenn die Heringe auf Augenhöhe vorbeischwimmen."

norddeutsche Weisheit

"Ich glaube, ich bin solarbetrieben. Bei schlechtem Wetter geht gar nichts."

von unbekannt

"Was ist der Unterschied zwischen Sommer und Winter? Im Sommer ist der Regen wärmer."

von unbekannt

"Wenn kalter Regen niederfließt, die Nachtigall im Flieder niest."

von unbekannt

"Wenn es regnet, erinnere ich mich immer daran, dass meine Pflanzen auch ohne mich überleben."

von unbekannt

"Was mich an Regen stört, ist seine Einstellung. Die ist immer so von oben herab."

von unbekannt

"Wenn es regnet, werden kleine Menschen später nass."

von unbekannt

"Frau Holle hat neuerdings Wasserbetten."



von unbekannt

"Endlich Regen! Endlich ist dieser Druck weg, das Haus verlassen zu müssen."

von unbekannt

"Deutscher Sommer ist, wenn man sich mit Sonnenöl eincremt, damit der Regen abperlt."

von unbekannt

"Man sollte sich auch mal in den Regen stellen. Vielleicht blüht man wieder auf."

von unbekannt

"Pessimisten stehen im Regen. Optimisten duschen unter den Wolken."

von unbekannt

"Es regnet! Aber keine Sorge, die Wolken müssen einfach auch mal ihre Gedanken loswerden."

von unbekannt