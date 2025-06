Sommersonne für die Seele: Die schönsten Sprüche über den Sommer

Es gibt viele schöne Zitate für den Sommer. © 123RF/maxbelchenko777

Denkt man an den Sommer, dann kommen einem Begriffe wie Sonne, Strand, Eiscreme, Grillen, Baden, Urlaub und Hitze in den Sinn. Es ist die Jahreszeit, in der Leichtigkeit und Lebensfreude in der Luft liegen.

Am 21. Juni 2025 ist Sommeranfang. Passend zum Beginn der schönsten Zeit des Jahres kann man sich von den folgenden Sprüchen über den Sommer inspirieren lassen.

Sende Deinen Lieblingsmenschen sommerliche Grüße. Nutze die Zitate zum Sommer für Instagram, WhatsApp und andere Plattformen.

Schöne Zitate und lustige Sprüche für den Sommer hat TAG24 für Dich gesammelt.