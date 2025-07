Auf geht's in ferne Länder: Inspirierende Sprüche über Reisen

"Nicht in die Ferne, in die Tiefe sollst Du reisen."

"Ein Leben ohne Freunde ist wie eine weite Reise ohne Wirtshaus."

von Jean de La Bruyère

"Es ist in der Tat besser, auf der Reise durchs Leben Freunde zu haben als dankbare Abhängige."

von Oliver Goldsmith

"Freunde zu treffen ist wie eine Reise ans Meer."

von Klaus Seibold

"Eine Reise wird besser in Freunden als in Meilen gemessen."

von Tim Cahill

"Es gibt kein sichereres Mittel, festzustellen, ob man einen Menschen mag oder hasst, als mit ihm auf Reisen zu gehen."

von Mark Twain

"Das Ziel ist zweitrangig, wenn die Reisebegleitung stimmt."

von unbekannt

"Es ist nicht wichtig, wohin Du im Leben gehst, was Du machst oder was Du hast. Es kommt darauf an, wen Du an Deiner Seite hast."

von unbekannt