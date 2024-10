Lustige Sprüche für den Alltag, die Liebe und das Leben

Lachen macht also wirklich glücklich. Folglich sollte man sicher immer Zeit zum Lachen nehmen.

von Will Ferrell

"An Rheumatismus und an wahre Liebe glaubt man erst, wenn man davon befallen wird."

"Es ist mir völlig gleichgültig, wohin das Wasser fließt, solange es nicht in den Wein läuft."

"Ich wollte eine Diät machen, damit Menschen im Sommer meinen Körper bewundern können. Was soll ich sagen? Ich mag Essen mehr als Menschen."

"Alles, was Du brauchst, ist Liebe. Aber ein bisschen Schokolade hin und wieder tut auch nicht weh."

"Lieber Schweißperlen als gar keinen Schmuck."

von Joseph Joubert

"Warum Sixpack, wenn man ein ganzes Fass haben kann?"

von unbekannt

"Seit ich jeden Morgen Liegestütze mache, fühle ich mich wie neugeboren. Ich liege hilflos herum."



von unbekannt

"Kennst Du das Gefühl, wenn Du morgens aufstehst und topfit bist? Ich auch nicht."



von unbekannt

"Kurz dachte ich, man hätte mir beim Joggen nachgepfiffen. Es war aber nur meine Lunge."

von unbekannt

"Ich gehe bewusst nicht in das Fitnessstudio. Ich will nicht so aussehen, als könnte ich irgendwem beim Umzug helfen."

von unbekannt

von unbekannt