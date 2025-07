Vertraue auf das Leben: Belebende Sprüche über Zuversicht

Zuversichtlich zu sein, macht das Leben leichter. Es ist aber gar nicht so einfach, stets fest auf eine positive Entwicklung in der Zukunft sowie auf die Erfüllung persönlicher Wünsche und Hoffnungen zu vertrauen.

"Die Vorsicht geht zu sacht, die Zuversicht zu keck; Vorsicht, mit Zuversicht vereint, gelangt zum Zweck."

von Friedrich Rückert

"Wandle in Hoffnung und Du gewinnst Zuversicht; in der Zuversicht aber wurzelt die Treue: So gelangst Du ans Ziel."

von Theodor Toeche-Mittler

"Am Anfang verursachen Zweifel und Zuversicht oft einen Zwiespalt, der mit tatkräftigem Mut überwunden werden muss."

von Otto Baumgartner-Amstad

"Jede Freude füllt, jeder Schmerz leert Dich, aber in jener hat noch Sehnsucht Platz, in diesem noch Zuversicht."

von Jean Paul

"Jeder neue Tag hat zwei Griffe. Wir können ihn am Griff der Ängstlichkeit oder am Griff der Zuversicht halten."

von Henry Ward Beecher

"Man soll nicht bloß handeln, sondern es auch mit der Zuversicht tun, als hänge der Erfolg lediglich von einem selbst ab."

von Wilhelm von Humboldt

"Gib mir ein Herz voller Zuversicht, erfüllt mit Lieb und Ruhe, ein weises Herz, das seine Pflicht erkenn und willig tue."

von Christian Fürchtegott Gellert

"Du bist so jung wie Deine Zuversicht, so alt wie Deine Zweifel, so jung wie Deine Hoffnung, so alt wie Deine Verzagtheit."

von Albert Schweitzer