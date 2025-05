Abschied von einer geliebten Seelenkatze: Trauersprüche für Katzen

"Ich wurde einmal gefragt, was das Schwierigste sei, wenn man eine Katze hat. Meine Antwort war: Das Lebewohl sagen."

von unbekannt

"Der Verlust einer Katze ist unermesslich. Das Gleiche gilt für die Liebe, die bleibt."

von unbekannt

"Das Schönste, was eine Katze hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an sie denken."

von unbekannt

"Dich zu lieben war so leicht. Dich zu verlieren ist so unbeschreiblich schwer."

von unbekannt

"Du bist nicht mehr da, weil der Himmel nicht länger auf die süßeste Katze der Welt warten konnte."

von unbekannt

"Katzen sind Engel auf Pfoten, die uns zeigen, was Liebe ist."

von unbekannt

"Erinnerungen an eine geliebte Katze sind wie Pfotenabdrücke in Beton. Sie bleiben für immer in unseren Herzen und in unseren Seelen."

von unbekannt

"Eine Katze ist es, die alles verändert, wenn sie in unser Leben kommt und wenn sie für immer geht."

von unbekannt

"Eine Katze wird Dein Herz nur an einem einzigen Tag brechen, nämlich an dem Tag, an dem sie von Dir gehen muss."

von unbekannt

"Du denkst, Katzen kommen nicht in den Himmel? Ich sage Dir, sie sind lange vor uns dort."

von unbekannt