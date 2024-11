Trauersprüche: Zitate für den persönlichen Abschied

Was schreibt man auf eine Trauerkarte? Tröstende Zitate, persönliche Worte und liebevolle Trauersprüche zum Nachlesen findest Du auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Herzliches Beileid für jeden, der einen Verlust im Leben zu beklagen hat. Wer Trauer, Anteilnahme und Beileid zum Ausdruck bringen möchte, findet in den folgenden Trauersprüchen die passende Inspiration. Noch mehr Zitate zu verschiedenen Themen findest Du unter: Sprüche.

Tröstende Zitate und liebevolle Trauersprüche kannst Du auf TAG24 nachlesen. © Unsplash/Sandy Millar Der Tod ist für jeden unvermeidlich. Dieser Tatsache zum Trotz ist es ein Schock, wenn ein geliebter Mensch aus dem Leben tritt. Für schmerzhafte Gefühle wie Betrübnis, Verlust, Trauer und Hilflosigkeit die richtigen Worte zu finden, kann sehr überfordern. Besonders, wenn die Leere, die der oder die Verstorbene hinterlässt, so erdrückend ist. Wer nicht weiß, was er bei einem Trauerfall sagen bzw. auf eine Beileidskarte schreiben soll, findet in den folgenden Zitaten eventuell eine persönliche Botschaft, die Beileid und Anteilnahme zum Ausdruck bringt. Aus aller Welt Mann soll rechtes Bein amputiert werden: Als er aufwacht, traut er seinen Augen nicht! Liebevolle Trauersprüche und berührende Worte hat TAG24 für Dich gesammelt.

Kurze Trauersprüche

"Das Leben endet, die Liebe nicht." von unbekannt "Der Tod ist die Grenze des Lebens, nicht aber der Liebe." von unbekannt "Erinnerungen, die unser Herz berühren, gehen niemals verloren." von unbekannt "Das Sichtbare ist vergangen. Was bleibt, sind Liebe und Erinnerung." von unbekannt "Jedes Wort - zu viel und doch zu wenig." von unbekannt "Nicht gestorben - nur vorangegangen." von unbekannt "Von der Erde gegangen - im Herzen geblieben" von unbekannt "Was bleibt, wenn alles Vergängliche geht, ist die Liebe." von unbekannt "Wir lassen nur die Hand los, nicht den Menschen." von unbekannt "Wenn die Kraft zu Ende geht, ist Erlösung Gnade." von unbekannt "Vergangen - aber nicht vergessen." von unbekannt "Dem Auge fern, dem Herzen nah." von unbekannt "Ein Abschied, aber kein Vergessen." von unbekannt "Frieden gesucht, Frieden gefunden." von unbekannt "Wer Dich kannte, weiß, was wir verloren haben." von unbekannt "Die aber am Ziel sind, haben den Frieden." von unbekannt "Deine Spur führt in unser Herz." von unbekannt "Wenn die Zeit endet, beginnt die Ewigkeit." von unbekannt "Das Leben ist vergänglich, doch die Liebe bleibt für immer." von unbekannt "Die Brücke zu Dir ist Liebe."

von unbekannt

Ein kurzer Trauerspruch lautet: "Wir lassen nur die Hand los, nicht den Menschen." © unsplash/Marek Studzinski, TAG24/CD

Liebevolle Trauersprüche

"Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den Tod verlieren." von Johann Wolfgang von Goethe "Du bist nicht mehr da, wo Du warst, aber Du bist überall, wo wir sind." von Victor Hugo "Die Bande der Liebe werden mit dem Tod nicht durchschnitten." von Thomas Mann "Die Liebe ist stärker als der Tod, nicht verloren, nur vorausgegangen." von Michelangelo "Aus dem Leben bist Du uns genommen, aber nicht aus unseren Herzen." von unbekannt "Die Liebe lebt in den Erinnerungen derer weiter, die zurückbleiben." von unbekannt "Es ist nicht das Ende, es ist der Beginn einer anderen Art von Nähe." von unbekannt "Ohne Dich. Zwei Worte, so leicht zu sagen und doch so endlos schwer zu ertragen." von unbekannt "Mit dem Tod endet das Leben, aber niemals die Liebe."

von unbekannt "Was bleibt, wenn alles Vergängliche geht, ist allein die Liebe." von unbekannt "Ich liebe Dich, vergiss das nicht, aus Dunkelheit macht Liebe Licht." von unbekannt "Es gibt Lichter, die löschen nie aus. Sie heißen Liebe und Erinnerung." von unbekannt

Victor Hugo sagte einst: "Du bist nicht mehr da, wo Du warst, aber Du bist überall, wo wir sind." © unsplash/Michael Kroul, TAG24/CD

Trauersprüche - Erinnerungen bleiben

"Man lebt zweimal: das erste Mal in der Wirklichkeit, das zweite Mal in der Erinnerung." von Honoré de Balzac "Wenn Du an mich denkst, erinnere Dich an die Stunde, in welcher Du mich am liebsten hattest." von Rainer Maria Rilke "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können." von Jean Paul "Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird." von Immanuel Kant "Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten." von Antoine de Saint-Exupéry "Die Erinnerung ist ein Fenster, durch das wir Dich sehen können, wann immer wir wollen." von unbekannt "Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken." von unbekannt "Und immer sind da Spuren Deines Lebens, Gedanken, Bilder und Augenblicke. Sie werden uns an Dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und Dich nie vergessen lassen." von unbekannt "Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht im Herzen seiner Mitmenschen." von Albert Schweitzer "In schönen Erinnerungen lächelt die Vergangenheit zurück." von unbekannt "Wenn die Sonne des Lebens untergeht, leuchten die Sterne der Erinnerung." von unbekannt "Begrenzt ist das Leben, doch unendlich ist die Erinnerung." von unbekannt

Von Jean Paul stammt der Trauerspruch: "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können." © unsplash/Ann, TAG24/CD

Schöne Trauersprüche für Beileidskarten

"Leuchtende Tage, nicht weinen, dass sie vorüber, lächeln, dass sie gewesen sind." von Konfuzius "Du siehst die leuchtende Sternschnuppe nur dann, wenn sie vergeht." von Friedrich Hebbel "Es heißt nicht sterben, lebt man in den Herzen der Menschen fort, die man verlassen muss." Samuel Smiles "Wenn man einen geliebten Menschen verliert, gewinnt man einen Schutzengel dazu." von unbekannt "Gute Menschen gleichen Sternen, sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen." von unbekannt "Freude dem, der kommt. Segen dem, der hier verweilt. Friede dem, der weiterzieht." von unbekannt "Der Tod ist nicht das Ende, nicht die Vergänglichkeit, der Tod ist nur die Wende, Beginn der Ewigkeit." von unbekannt "Der Tod kann uns von dem Menschen trennen, der zu uns gehörte, aber er kann uns nicht das nehmen, was uns mit ihm verbindet." von unbekannt "Deine Liebe hat uns getragen, Dein Lächeln hat uns erleuchtet. Auch wenn Du nicht mehr bei uns bist, bleibt Deine Liebe für immer." von unbekannt

Wenn man einen geliebten Menschen verliert, gewinnt man einen Schutzengel dazu. © unsplash/E. Vitka, TAG24/CD

Trauersprüche für Angehörige

"Wo man am meisten fühlt, weiß man am wenigsten zu sagen." von Annette von Droste-Hülshoff "Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen." von Albert Schweitzer "Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man Vieles, niemals aber die gemeinsam verbrachte Zeit." von unbekannt "Weint nicht, weil es vorbei ist, lacht, weil es schön war." von unbekannt "Gekämpft, gehofft und doch verloren. Nun ruhe sanft, Du gutes Herz. Dich leiden sehen und nicht helfen können, war unser allergrößter Schmerz." von unbekannt "Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren." von A. E. Stevenson "Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen." von Mahatma Gandhi "Deine Seele war bereit für die Heimkehr. Mein Herz war es nicht." von Petra Franziska Killinger

Annette von Droste-Hülshoff formulierte treffend: "Wo man am meisten fühlt, weiß man am wenigsten zu sagen." © unsplash/K. Mitch Hodge, TAG24/CD

Trauersprüche für Freunde

"Die Seele scheidet friedlich nun zum Himmel, da ich den Freunden Frieden gab auf Erden." von William Shakespeare

"Der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen." von J. R. R. Tolkien "Es gibt keinen Abschied für uns. Wo Du bist, da werde auch ich sein." von Mahatma Gandhi "Du warst es wert, so sehr geliebt zu werden. Du bist es wert, dass so viel Traurigkeit geblieben ist an Deiner Stelle." von Gitta Deutsch "Ganz gleich, wann ein lieber Mensch geht: Der Zeitpunkt ist immer der falsche." von unbekannt "Wenn wir dort sind, wo Du jetzt bist, werden wir uns fragen, warum wir geweint haben." von unbekannt

Wenn wir dort sind, wo Du jetzt bist, werden wir uns fragen, warum wir geweint haben. © unsplash/Marek Studzinski, TAG24/CD

Trauersprüche: Mutter

"Wenn durch einen Menschen ein wenig mehr Liebe und Güte, ein wenig mehr Licht und Wahrheit in der Welt war, dann hat sein Leben einen Sinn gehabt." von Alfred Delp "Ich sehe Dich im Spiegel. Ich sehe Dich in mir. Und dann fühlt es sich so an, als wärst Du noch immer hier." von Christina Stürmer "Die Zeit heilt nicht alle Wunden, sie lehrt uns nur mit dem Unbegreiflichen zu leben." von unbekannt "Mütter sind wie Engel, die den Weg erleuchten und uns mit Liebe begleiten, auch wenn sie nicht mehr bei uns sind."

von unbekannt "Mutter, Du bist die Liebe, die uns nie verlassen wird, auch wenn Du nicht mehr bei uns bist. Deine Erinnerungen leben weiter." von unbekannt "Das Leben geht weiter, aber der Schmerz bleibt. Du warst unser Mittelpunkt, unsere Stütze. Wir werden Dich nie vergessen." von unbekannt "Mütter hinterlassen einen Abdruck im Herzen, den nichts und niemand je verwischen kann."

von unbekannt "Du hast uns alles gegeben, was Du hattest. Deine Wärme, Deine Güte und Deine unendliche Liebe bleiben für immer in uns."

von unbekannt "Die Erinnerung an eine Mutter ist wie ein leuchtender Stern, der auch in den dunkelsten Nächten des Lebens nicht vergeht." von unbekannt

Mütter hinterlassen einen Abdruck im Herzen, den nichts und niemand je verwischen kann. © unsplash/Rodion Kutsaiev, TAG24/CD

Trauersprüche über den Vater

"Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist." von Franz Kafka "Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam gewordenen Lebens." von Franz von Assisi "Deine Schritte sind verstummt, doch die Spuren Deines Lebens bleiben." von unbekannt "Ein Vater ist der Mensch, der uns den Weg zeigt, uns unterstützt und uns mit seiner Stärke und Liebe begleitet. Auch wenn er von uns geht, bleibt sein Licht immer in unseren Herzen." von unbekannt "Die Erinnerung an einen geliebten Vater ist wie ein kostbarer Schatz, der nie verloren geht." von unbekannt "Ein Vater lebt in den Spuren, die er hinterlässt, und in den Herzen derer, die er liebt." von unbekannt "Die Liebe eines Vaters ist wie ein Baum, der tief in unseren Herzen verwurzelt ist. Auch wenn er fällt, bleibt seine Kraft in uns." von unbekannt

Franz Kafka sagte einst: "Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist." © unsplash/Kevin Andre, TAG24/CD

Tröstende Worte für trauernde Eltern

"Ich liebe Dich bis jenseits des Mondes und vermisse Dich hinter jedem Stern." von Sahsine Shukri "Geliebt von Anfang an und über das Ende hinaus." von Taizé "Was machst Du heute, fragte ich mein Kind im Himmel. Dir nahe sein. Das ist alles." von Petra Franziska Killinger "Eben noch da gewesen, eben noch gelacht, eben noch voller Zuversicht, eben noch geplant, eben noch gekämpft, plötzlich fort." von unbekannt "Wenn Liebe einen Weg zum Himmel fände und Erinnerungen Stufen hätten, dann würden wir hinaufsteigen und Dich zurückholen." von unbekannt "Ich vermisse Dich auf eine Weise, für die es keine Worte gibt." von unbekannt "Ein Teil meines Herzens lebt im Himmel."

von unbekannt "Still und unsichtbar begleitest Du mich auf meinem Weg, aber tief in meinem Herzen bist Du unsagbar spürbar." von unbekannt

Tröstende Worte von Tazé lauten: "Geliebt von Anfang an und über das Ende hinaus." © unsplash/Ken Barton, TAG24/CD

Trauersprüche über Sternenkinder

"Du bist nie in meinen Armen angekommen, aber Du wirst mein Herz niemals verlassen." von Zoe Clark-Coates "Ein Stern genügt, um an das Licht zu glauben." von unbekannt "Ganz gleich, wie alt, wie groß, wie schwer - Liebe lässt sich nicht in Wochen messen." von unbekannt "Während andere Kinder laufen lernen, lernt meines mit den Engeln zu fliegen."

von unbekannt "Du musst nicht traurig sein. Mein Herz wohnt nur in Dir allein. Und wenn Du an mich denkst, will ich, dass Du ein Lächeln schenkst." aus dem Lied "Von der Liebe bis zur Bahre" von Chris Harms "Als Dein kleines Herz aufhörte zu schlagen, begann ein Stern ganz hell zu leuchten." von unbekannt

Zoe Clark-Coates sprach: "Du bist nie in meinen Armen angekommen, aber Du wirst mein Herz niemals verlassen." © unsplash/Julia Kadel, TAG24/CD