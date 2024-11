Wie fühlt sich wahre Liebe an? Emotionale Sprüche über die wahre Liebe

Ist es wahre Liebe? Diese Frage stellt man sich wahrscheinlich früher oder später in einer Beziehung. D ie folgenden Sprüche über wahre Liebe offenbaren m öglicherweise d ie Antwort.

Die großen Dichter und Denker aus verschiedenen Epochen haben sich auch Gedanken dazu gemacht, was wahre Liebe auszeichnet.

Dass viele Menschen auch im realen Leben nach der wahren Liebe suchen, ist also nicht verwunderlich, wenn man schon seit Kindertagen lernt, dass die Liebe uns von allem befreit.

Es gibt viele Erzählungen und Märchen, in denen die wahre Liebe eine entscheidende Rolle spielt. In einer Vielzahl von Märchen ist es die wahre Liebe, welche den Hauptcharakter von seinem Leiden bzw. Fluch befreit.

"Liebe bedeutet, jemandem zu begegnen, der Dir etwas Neues über Dich verrät."

von André Breton

"Das große Glück der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden."

von Jeanne Julie de Lespinasse

"Wahre Liebe braucht kein Happy End, weil wahre Liebe nie ein Ende hat."

von Willy Meurer

"Die wahre Liebe würdigt ihren Gegenstand, aber das ist die wahre Liebe nicht, die nur das Würdige liebt."

von Ludwig Börne

"Wahre Liebe fordert nicht, wahre Liebe gibt. Sie ist ein Entgegenkommen, ein Geben, aber auch ein Annehmen. Wahre Liebe ergreift nicht Besitz, sondern gibt Freiheit."

von Marie von Ebner-Eschenbach

"Wahre Liebe ist auch die Liebe zur Wahrheit – dem anderen gegenüber."

von Gerhard Uhlenbruck

"Die wahre Liebe beweist sich im profanen Geschehen des Alltags."

von Willy Meurer

"Nur der Gegenstand der wahren Liebe entwickelt und offenbart auch das wahre Wesen des Menschen.“

von Ludwig Feuerbach

"Die Erde wird sterben, die Sonne vergehen, doch wahre Liebe bleibt ewig bestehen."

von unbekannt

"Wahre Liebe - das ist der Gruß des Himmels an die Erde."

von Julius Langbehn

"Die wahre Liebe ist unermesslich und deswegen unzerstörbar für alle Zeit."

von Joseph von Görres

"Echte Liebe braucht keine großen Gesten. Sie zeigt sich in den kleinsten Blicken und Berührungen."

von unbekannt

"Denn nicht durch Worte, aber durch Handlungen zeigt sich wahre Treue und wahre Liebe."

von Heinrich von Kleist

"Wahre Liebe verströmt sich auf das Objekt ihrer Zuneigung, ohne etwas zurückzuverlangen."

von Florence Scovel Shinn

"Wer sich verliebt, verliert sich. Aber wahre Liebe führt ihn zu sich selbst zurück."

von Ernst Reinhardt

"Echte Liebe schenkt tausendmal mehr Wonnen als die flüchtigen Leidenschaften, die wir erregen."

von Honoré de Balzac

"Findet einer selbst im Unglück Liebe, so kann er wenigstens gewiss sein, dass es wahre Liebe ist."

von Honoré de Balzac

"Ja, echte Liebe ist schon aus sich heraus ein im Himmel geknüpftes Band, das nur der Tod zerreißt."

von Peter Rosegger

"Liebe muss, wenn sie echt sein soll, das Herz entfesseln, alle Nerven zum Zerreißen spannen und den Verstand verwirren."

von Guy de Maupassant

"Die wahre Liebe fängt in der anderen Person an und hört in der anderen Person auf; sie ist eine Art von Nächstenliebe."

von Peter Rosegger

"Die einzige Nahrung für die Seele ist die Liebe. Ohne sie hat das Leben keinen Wert. Die wahre Liebe ist das einzige Glück auf Erden."

von John Knittel