Ab Donnerstag erneut Warnstreik im Handel: Diese Filialen legen die Arbeit nieder!

Magdeburg - Vom 14. bis 16. März 2024 kann es beim Einkaufen in Sachsen-Anhalt erneut zu Einschränkungen kommen.

"Unsere Streiks im Einzel- und Versandhandel sowie im Groß- und Außenhandel zeigen Wirkung. Es ist offensichtlich, dass der Handelsverband Deutschland (HDE) mit seiner Ankündigung, freiwillige Lohnanhebungen vorzunehmen, den Streikwillen brechen möchte. Diese Strategie wird nicht aufgehen [...]", so der Fachbereichsleiter für den Handelsbereich, Torsten Furgol über die Situation.

Vom Streik betroffen sind Filialen von Kaufland in Magdeburg, Halle, Bernburg und Dessau-Mildensee. Ebenfalls wird bei den Edeka Centern im Magdeburger Domviertel, Bördepark, Schönebeck und Haldensleben sowie im Marktkauf Burg, IKEA Magdeburg und vielen weiteren Firmen in Sachsen-Anhalt gestreikt.

Der Streikstandort ist am 14. März das E-Center Magdeburg im Bördepark und am 15. März der Marktkauf in Burg.