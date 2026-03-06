Nichts geht mehr: Nahverkehr in Köln lahmgelegt

Köln - Keine Stadtbahnen und nur wenige Busse wegen neuer Warnstreiks : In Köln , Bonn und Monheim ist am Freitag der kommunale Nahverkehr weitgehend lahmgelegt.

Der Nahverkehr ist am Freitag in Köln und vielen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen lahmgelegt. © Henning Kaiser/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der KVB, der Stadtwerke Bonn sowie der Bahnen der Stadt Monheim zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Verdi geht davon aus, dass in den betroffenen Unternehmen am Freitag von der frühesten bis zur spätesten Schicht keine Busse und Bahnen fahren.

Die KVB und das Bonner Nahverkehrsunternehmen SWB Bus und Bahn erklärten, dass einige Busse von Subunternehmern fahren. Die eigenen Busse und Bahnen der KVB würden erst zum Betriebsbeginn am Samstag (7. März) wieder unterwegs sein. SWB Bus und Bahn wies darüber hinaus darauf hin, dass bei einem Streik die Mobilitätsgarantie nicht gelte.

In mehreren Städten des Ruhrgebiets müssen Fahrgäste an diesem Samstag (7. März) mit massiven Einschränkungen im Nahverkehr rechnen. Verdi ruft die Beschäftigten der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (Bogestra), der Straßenbahn Herne – Castrop-Rauxel GmbH (HCR) und der Vestischen in Herten für diesen Tag zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

In den betroffenen Unternehmen werden nach Einschätzung von Verdi am Samstag von der frühesten Frühschicht bis zur spätesten Spätschicht keine Busse und Bahnen fahren.