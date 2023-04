Alle Abflüge abgesagt, dennoch starten Flugzeuge in Hamburg: Wieso?

Hamburg - Es wirkt schon etwas paradox: Aufgrund eines Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di wurden am Donnerstag und Freitag alle 308 geplanten Abflüge vom Flughafen Hamburg gestrichen . Dennoch hoben reihenweise Maschinen ab.

Trotz Streiks starteten in Hamburg am Donnerstag und Freitag etliche Flugzeuge. (Archivbild) © Daniel Reinhardt/dpa

Auf den ersten Blick wirkte es wie ganz normaler Betrieb: In kurzem Abstand starteten seit Donnerstagmorgen Flugzeuge über die Startbahn in Richtung Norderstedt – doch sie waren alle leer.

Da ver.di das Personal an der Sicherheitskontrolle zum Streik aufgerufen hatte, wurden am Donnerstag 152 und am Freitag 156 Abflüge und damit alle geplanten Starts mit Passagiermaschinen gestrichen, teilte der Flughafen mit.

Einzelne Airlines haben auf den Streik mit Verlegungen ihrer Abflüge nach Hannover, Bremen und Paderborn reagiert, Passagiere werden per Bus dorthin gefahren.

Der Großteil fiel aber aus – oder fliegt später. Alleine am Samstag seien rund ein Dutzend Flüge mehr geplant.



Landungen seien in Hamburg trotz Streiks weiterhin möglich.