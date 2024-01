Auch Dresdner Öffis von Streik betroffen! Kein planmäßiger DVB-Verkehr am Freitag

Dresden - Sie kämpfen für Personalaufwuchs, weniger Arbeit und mehr Gehalt: Die Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe gehen am Freitag in einen Warnstreik. Doch bislang ist völlig unklar, in welchem Umfang die zwölf Straßenbahn- und 33 Buslinien betroffen sind.