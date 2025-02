Auch Kitas betroffen: Verdi ruft zu Warnstreiks auf

Wie in Schleswig-Holstein hat Verdi auch in Brandenburg zu einem Warnstreik der Beschäftigten im öffentlichen Dienst aufgerufen. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

Einschränkungen werden etwa in Kitas, bei der Müllabfuhr und beim Winterdienst erwartet. Auch andere Bereiche - etwa die öffentliche Verwaltung - sind betroffen.

Hintergrund der Arbeitsniederlegungen ist die bundesweite Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

Die Verhandlungen für mehr Gehalt werden zum Wochenbeginn in Potsdam fortgesetzt. Zu einer Kundgebung (12.30 Uhr) am Verhandlungsort, dem Kongresshotel in Potsdam, erwartet die Gewerkschaft Verdi um die 1000 Teilnehmer, wie es hieß.

In den Tarifverhandlungen fordern Verdi und der Beamtenbund unter anderem acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat als bislang.