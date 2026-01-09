Auch Köln betroffen: Warnstreiks an mehreren Unikliniken in NRW

Düsseldorf - An mehreren Unikliniken in Nordrhein-Westfalen hat die Gewerkschaft Verdi zu zweitägigen Warnstreiks aufgerufen. Am kommenden Dienstag und Mittwoch sind Aktionen an den Unikliniken Köln , Bonn und Essen geplant, wie Verdi NRW mitteilte.

Auch die Uniklinik in Köln wird bestreikt. © IMAGO / CHROMORANGE

An der Uniklinik Düsseldorf ist demnach ein eintägiger Warnstreik für den kommenden Dienstag angekündigt.

Die Uniklinik Köln weist ihre Patienten im Internet bereits darauf hin, dass spürbare Einschränkungen in der Patientenversorgung erwartet werden. Hiervon würden vor allem Patientinnen und Patienten betroffen sein, deren Behandlung medizinisch vertretbar verschoben werden kann.

Die jeweiligen Fachbereiche informierten die betroffenen Patientinnen und Patienten. Um die Versorgung von Notfällen sicherstellen zu können, hat die Uniklinik Köln nach eigenen Angaben mit Gewerkschaften eine Notdienstvereinbarung verhandelt.

Verdi NRW geht davon aus, dass an der Uniklinik Köln zwei Drittel der Operationen am Dienstag entfallen könnten und es erhebliche Auswirkungen auf die Abläufe geben werde.

An der Uniklinik Bonn rechnet Verdi damit, dass die Hälfte der Operationen am Dienstag entfallen könnte. An der Uniklinik Düsseldorf erwartet Verdi am Dienstag ebenfalls Einschränkungen.