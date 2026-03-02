Drei Tage Warnstreik: Leipzigs Busse und Bahnen fahren wieder!

Leipzig - Ein paar wenige waren bereits am Sonntag unterwegs, seit Montag, 6 Uhr, sollten es nun alle sein: Leipzigs Busse und Bahnen fahren wieder! Der dreitägige Warnstreik bei den Leipziger Verkehrsbetrieben ist beendet. Verdi droht indes mit weiteren Arbeitsniederlegungen - notfalls auch zur Buchmesse.

Drei Tage lang fast alle von ihnen still, seit Montag, 6 Uhr, sind sie wieder unterwegs: Leipzigs Busse und Straßenbahnen fahren wieder! © Eric Mittmann

Der Streik war zunächst für Freitag und Samstag angekündigt worden, dann verlängerte Verdi die Arbeitsniederlegungen um einen zusätzlichen Tag bis Montag. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) reagierten am Sonntag mit einem Notfahrplan, durch den zumindest einige wenige Busse und Bahnen fuhren.

Seit 6 Uhr morgens läuft Leipzigs Nahverkehr nun wieder. Laut den LVB ist der Streik beendet. Gleichzeitig warnt das Unternehmen, dass es noch immer zu einzelnen Ausfällen bei Bus und Bahn kommen könnte. Fahrgäste werden deshalb gebeten, ihre Verbindungen kurz vor Fahrtbeginn noch einmal zu prüfen. Aktuelle Infos gebe sowohl an den Auskunftsystemen vor Ort als auch über die App LeipzigMove sowie in den Verkehrsmeldungen unter www.L.de.

Hintergrund sind, wie bereits bei einem Warnstreik Anfang Februar, die aktuellen Verhandlungen zwischen Verdi und dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Die Gewerkschaft hatte zum 31. Dezember 2025 den Manteltarifvertrag Nahverkehr Sachsen gekündigt.

Seitdem versucht sie für die Beschäftigten der Nahverkehrsunternehmen höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen herauszuschlagen. Unter anderem geht es um kürzere Wochenarbeits- und Schichtzeiten sowie höhere Nacht- und Wochenend-Zuschläge.