In Awo-Kitas, OGS und Altenheimen: Verdi ruft zu landesweitem Streik auf
Von Yuriko Wahl-Immel
Düsseldorf - Die Gewerkschaft Verdi ruft nach mehreren regionalen Warnstreiks in Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt nun am Dienstag zu einem landesweiten Awo-Streiktag in NRW auf.
In Kitas, in der Nachmittagsbetreuung von Grundschulen (OGS), aber auch in der Behindertenhilfe oder in Pflege- oder Senioreneinrichtungen wollen Beschäftige vorübergehend die Arbeit niederlegen, wie Verdi ankündigte. Man rechne mit rund 2000 Teilnehmenden.
Am Vormittag (11 Uhr) ist in Dortmund eine zentrale Kundgebung mit einem Demo-Marsch durch die Innenstadt geplant.
Der Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Tarifrunde an diesem Mittwoch (3. März) soll auf die Weise erhöht werden.
Die Gewerkschaft fordert 500 Euro mehr monatlich für alle Beschäftigten, 300 Euro mehr für Azubis sowie drei zusätzliche freie Tage für Verdi-Mitglieder in der Awo NRW.
Die Arbeitgeber hatten das als völlig überzogen bezeichnet.
Titelfoto: Caroline Seidel/dpa