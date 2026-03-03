In Awo-Kitas, OGS und Altenheimen: Verdi ruft zu landesweitem Streik auf

Düsseldorf - Die Gewerkschaft Verdi ruft nach mehreren regionalen Warnstreiks in Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt nun am Dienstag zu einem landesweiten Awo-Streiktag in NRW auf.

Im Tarifkonflikt bei der Awo ruft Verdi zu einem NRW-weiten Streiktag auf. Das dürfte Auswirkungen auf Ganztagsschulen, Heime und manche Kitas haben. © Caroline Seidel/dpa

In Kitas, in der Nachmittagsbetreuung von Grundschulen (OGS), aber auch in der Behindertenhilfe oder in Pflege- oder Senioreneinrichtungen wollen Beschäftige vorübergehend die Arbeit niederlegen, wie Verdi ankündigte. Man rechne mit rund 2000 Teilnehmenden.

Am Vormittag (11 Uhr) ist in Dortmund eine zentrale Kundgebung mit einem Demo-Marsch durch die Innenstadt geplant.

Der Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Tarifrunde an diesem Mittwoch (3. März) soll auf die Weise erhöht werden.