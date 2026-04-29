Aufruf von Verdi: Beschäftigte der Telekom zum Streik aufgerufen

Dresden/Erfurt/Magdeburg - Die Gewerkschaft Verdi hat in den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Telekom deren Beschäftige in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Warnstreik aufgerufen.

Verdi will hunderte Telekom-Mitarbeitende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Warnstreik bewegen. (Symbolfoto) © Bildmontage: Hannes P Albert/dpa /

"Ziel ist es, etwa 1500 Streikende heute auf die Straße zu bekommen", sagte Gewerkschaftssekretär René List. Insgesamt zähle die Telekom zwischen 7500 und 8000 Tarifbeschäftigte in den drei Bundesländern, so List.

Bereits am Dienstag hatte es erste Ausstände in anderen Bundesländern gegeben. Verdi begründet den Warnstreik mit einer enttäuschenden zweiten Tarifverhandlungsrunde ohne ein Angebot der Arbeitgeber.

Verdi fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte unter anderem eine Entgeltsteigerung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr.