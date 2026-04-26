Schon wieder Streik in Sachsen-Anhalt! Hier fahren keine Busse

Magdeburg - In Teilen Sachsen-Anhalts müssen sich die Menschen in der kommenden Woche wieder auf Busausfälle einstellen.

Die Gewerkschaft Verdi bestreikt kommende Woche Busunternehmen in Sachsen-Anhalt. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Weil die Tarifverhandlungen im regionalen Nahverkehr stocken, hat die Gewerkschaft Verdi vom 27. April bis 1. Mai weitere Streiks angekündigt.

Hintergrund sei ein neues Angebot der Arbeitgeber, das demnach "ein Schlag ins Gesicht eines jeden Kollegen und einer jeden Kollegin ist", wie Verdi auf seiner Internetseite mitteilte.

Ob die ganze Woche oder nur an einzelnen Tagen gestreikt wird, ließ die Gewerkschaft zunächst offen.

Der Aufruf richtet sich an Unternehmen in der Börde, im Harz, im Salzlandkreis, im Jerichower Land und in der Altmark. Die Tarifverhandlungen sollen am 4. und 5. Mai fortgesetzt werden. Laut Verdi geht es in der Tarifrunde vor allem um Verbesserungen der Arbeitsbedingungen im regionalen Nahverkehr.