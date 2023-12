Behörden, Schulen, Unis: Gewerkschaft ruft zu Riesen-Streik in Sachsen-Anhalt auf!

Magdeburg - Am Dienstag und Mittwoch wird in ganz Sachsen-Anhalt erneut gestreikt. Dieses Mal sind gleich mehrere Bereiche im ganzen Land betroffen.

Am Dienstag und Mittwoch legen wieder viele Beschäftigte in Sachsen-Anhalt ihre Arbeit nieder. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Gleich zwei Gewerkschaften riefen Beschäftigte des Öffentlichen Diensts dazu auf, am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch ihre Arbeit niederzulegen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) rief alle Angestellten im Hochschul- und Forschungsbereich zum Streiken auf, dies galt für die Mitglieder in der kreisfreien Stadt Magdeburg, den Landkreisen Altmarkkreis Salzwedel, Stendal, Börde, Jerichower Land, Salzlandkreis und Harz.

Am Dienstagmittag fand auf dem Magdeburger Domplatz eine zentrale Kundgebung statt. Am Mittwoch soll es dann eine ähnliche Veranstaltung in Halle geben.

Die Gewerkschaft Verdi rief zudem erneut die Angestellten des Öffentlichen Diensts der Länder zum Streik am Mittwoch auf.

"Das breite Teilnehmerspektrum von Beschäftigten aus Landesministerien, aus Landesämtern, der Otto-von Guericke-Universität und der Hochschule Magdeburg/Stendal ist ein deutliches Signal an die Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite, endlich auf die Forderungen einzugehen und ein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch zu legen", teilte Annett Kannenberg-Bode, Geschäftsführerin im Verdi-Bezirk Sachsen-Anhalt Nord, mit.