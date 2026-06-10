Tarifstreik in Stuttgart beendet: So viel mehr verdienen Spielbank-Beschäftigte im Südwesten

Stuttgart - Im Tarifkonflikt bei den baden-württembergischen Spielbanken gibt es eine Einigung.

Casino-Mitarbeiter im Südwesten erhalten nun mehr Gehalt. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Gehälter für die über 500 Beschäftigten werden rückwirkend zum 1. Januar um 230 Euro monatlich angehoben, wie die Gewerkschaft ver.di in Stuttgart mitteilte.

Das Ergebnis sei ein großer Erfolg und nur möglich gewesen durch den ersten Warnstreik in der Geschichte der Landestochter.

An der Aktion hatten sich Beschäftigte der Spielbanken in Baden-Baden, Stuttgart und Konstanz beteiligt. Die Arbeitgeber kritisierten den Warnstreik scharf.