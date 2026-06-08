Protestwoche gegen Sparpläne im Südwesten: Hausärzte warnen vor Kürzungen

Stuttgart - Mit gesperrten Wartezimmerplätzen wollen Hausarztpraxen in Baden-Württemberg ein Zeichen setzen. Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband ruft seine Mitglieder zu einer Protestwoche gegen die Sparpläne der Bundesregierung auf.

Im Wartezimmer einer Hausarztpraxis in Stuttgart wird mit einem abgesperrten Sitzplatz auf die Krise im Gesundheitssystem aufmerksam gemacht. © Katharina Kausche/dpa

In Praxen im ganzen Land soll in dieser Woche jeder zweite Sitzplatz frei bleiben. Der Verband sieht die hausärztliche Versorgung durch die geplanten Kürzungen gefährdet. Die Aktion sei Teil einer bundesweiten Protestkampagne, teilte die Co-Landesvorsitzende Susanne Bublitz in Stuttgart mit.

Der Verband moniert besonders die nach seinen Angaben im Gesetzentwurf enthaltene sogenannte Fixkostendegression für die Hausarztzentrierte Versorgung (HZV): Praxen, die neue Patientinnen und Patienten in die HZV einschreiben, sollen dafür finanzielle Abschläge erhalten.

Wer mehr Menschen koordiniert versorgte, werde dafür bestraft. Der Verband mit etwa 4600 Mitgliedern im Südwesten warnte vor einer schlechteren Versorgung der Patienten.

Der Verband plant außerdem eine E-Mail-Aktion, bei der Patientinnen und Patienten sich an ihre jeweiligen Bundestagsabgeordneten wenden können.

Dafür sollen die knapp 50.000 Hausarztpraxen in Deutschland Plakate und Informationsmaterial zugeschickt bekommen.