Gewerkschafter und Kliniken protestieren gegen Kürzungen

München - Die Gewerkschaft Verdi und die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) wollen sich mit Protestaktionen gegen angekündigte Sparmaßnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung zur Wehr setzen.

Die Gewerkschaft Verdi und die Bayerische Krankenhausgesellschaft schließen sich zusammen, um sich gegen die Sparmaßnahmen bei der gesetzlichen Krankenversicherung zu wehren. © Soeren Stache/dpa

Am kommenden Mittwoch sind in mehreren bayerischen Städten Kundgebungen gegen das geplante Beitragssatzstabilisierungsgesetz geplant.

Am Freitag darauf, wenn die Novelle zum ersten Mal im Bundestag beraten wird, wollen mehrere Kliniken symbolisch schließen.

Verdi will am Mittwoch Kundgebungen in sechs Städten abhalten, darunter München und Nürnberg, in Augsburg bereits einen Tag früher.

Diese seien "der Auftakt für die Auseinandersetzung um die Zukunft des Sozialstaats", sagte Verdi-Fachbereichsleiter Robert Hinke der Deutschen Presse-Agentur.

Bislang übernehmen die Krankenkassen Mehrausgaben, die durch Tarifsteigerungen für das Personal entstehen.

Diese Regelung soll mit dem vorgeschlagenen Gesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken (47, CDU) abgeschafft werden. Hinzu kommen Einschnitte beim Pflegebudget und bei Entlastungsmaßnahmen.