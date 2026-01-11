Streiktag in Leipzig: In diesen Branchen fehlen am Dienstag zahlreiche Mitarbeiter

Leipzig - Zahlreiche Pflegekräfte, Hochschul- und Universitäts- und Verwaltungsmitarbeiter streiken am Dienstag in Leipzig . Sie wollen Druck auf die Arbeitgeberseite machen.

Die Gewerkschaft ver.di ruft zu dem Streiktag und der Vollversammlung auf. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Die Gewerkschaft ver.di spricht von "einem großen Streiktag" und fordert sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro monatlich. Für Auszubildende werden mindestens 200 Euro mehr monatlich und eine unbefristete Übernahme gefordert. Auch studentische Beschäftigte sollen tariflich abgesichert werden.

Die Forderungen blieben laut der Gewerkschaft bisher unbeantwortet und es gab kein Angebot der Arbeitgeber.

Deswegen soll gestreikt werden. Konkret daran beteiligt sind Mitarbeitende der Universität Leipzig, des Universitätsklinikums Leipzig, der HTWK Leipzig, der Landesdirektion Sachsen, des Studentenwerks Leipzig und studentische Beschäftigte von Universität und HTWK.

"Es geht nicht um Luxus, sondern darum, den Lebensstandard halten zu können", erklärt Thomas Netzer, Beschäftigter bei der Landesdirektion Sachsen in Leipzig.