Warnstreiks an Hochschulen und Unikliniken: Diese Bereiche trifft es am härtesten

Düsseldorf/Münster - In einer Reihe von NRW -Städten müssen insbesondere Studierende sowie Patienten von Unikliniken in dieser Woche mit Einschränkungen rechnen.

Patienten in den NRW-Unikliniken müssen sich in dieser Woche auf streikbedingte Einschränkungen einstellen. (Symbolbild) © Maja Hitij/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat viele Beschäftigte in den Bereichen Hochschulen, Landesverwaltung und Justiz zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Bundesländer, in denen Verdi den Druck erhöhen will.

Zu den ersten betroffenen Einrichtungen der zahlreichen Aktionen von Verdi in NRW gehört die Universität Münster, deren Beschäftigte für Montag zum Warnstreik aufgerufen wurden. Verdi ging dabei von Einschränkungen bei der Öffnung von Bibliotheken und Hörsälen aus.

An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gibt es einen Streikaufruf für Dienstag.

Schwerpunkt der Aktionen sind mehrere Unikliniken: Am Dienstag und Mittwoch sind zweitägige Warnstreiks an den Unikliniken Köln, Bonn und Essen geplant.

An der Uniklinik Düsseldorf ist ein eintägiger Warnstreik für Dienstag angekündigt. Verdi verwies auf Notdienste, mit denen die Sicherheit der Patienten gesichert sei. In Notfällen könnten Patienten auch operiert werden.