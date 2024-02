Deutschlandweiter Streik im Nahverkehr beginnt heute

Deutschland - In ganz Deutschland bis auf Bayern wird vom heutigen Montag bis Samstag erneut der kommunale Nahverkehr bestreikt - und zwar in Wellen.

Verdi bestreikt in dieser Woche den Nahverkehr in fast ganz Deutschland. © AFP/Andre Pain

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die rund 90.000 Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben an unterschiedlichen Tagen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Die meisten Streiks sollen am Freitag, dem 1. März, stattfinden. Fridays for Future unterstützt den Nahverkehrs-Streik und hat für den Tag auch zu einem Klimastreik aufgerufen.

"Das Signal, das die Beschäftigten mit ihrem Streik am 2. Februar ausgesendet haben, ist anscheinend nicht ausreichend verstanden worden, denn die Tarifverhandlungen in den einzelnen Bundesländern sind nach wie vor ohne Ergebnis geblieben. Um endlich Bewegung in die Verhandlungen zu bringen, muss jetzt erneut Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt werden", erklärt die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle.

In den Tarifverhandlungen geht es laut Gewerkschaft hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten.