Dreitägige Warnstreiks bei Bussen und Bahnen im Südwesten!

Stuttgart - Erneute Warnstreiks! Pendler in manchen Regionen Baden-Württembergs müssen sich an drei Tagen auf Ausfälle und Verzögerungen einstellen.

Zahlreiche Angestellte der SWEG legen zum Wochenstart ihre Arbeit nieder. © Bernd Weißbrod/dpa

Die Gewerkschaft ver.di ruft von Montag bis Mittwoch bei der SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH) zu Warnstreiks auf. Betroffen seien Strecken in den Regionen Rhein-Neckar, Südbaden, Fils-Neckar-Alb, Ulm-Oberschwaben und Heilbronn-Neckar-Franken.

Ver.di rechnet wie bei den vorherigen Warnstreiks mit erheblichen Ausfällen im Fahrbetrieb. Konkret betroffen ist der Busverkehr unter anderem in Weil am Rhein, Kehl, Lahr, Wiesloch und Sinsheim.

Der Zugbetrieb wird beispielsweise in Offenburg, Heidenheim, Immendingen und Ulm bestreikt. Außerdem sind Fahrdienstleiter sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Werkstätten der Verwaltung zum Ausstand aufgerufen.

Hintergrund der Warnstreiks sind Verhandlungen zum Eisenbahntarifvertrag. Nach den ersten Runden lagen ver.di und der Arbeitgeberverband noch weit auseinander.

Die Verhandlungen sollen am 11. November fortgesetzt werden. Davor will ver.di den Druck erhöhen. Ver.di hatte bereits Mitte Oktober und an zwei Tagen Anfang November zu Warnstreiks aufgerufen.