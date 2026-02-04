Dritter Warnstreik: So lange geht an der Frankfurter Uniklinik nahezu nichts

Frankfurt am Main - An der Uniklinik Frankfurt gibt es wegen des erneuten Warnstreiks erhebliche Einschränkungen bei der Versorgung, einige Stationen sind vollständig geschlossen. Wann enden die Arbeitsniederlegungen?

Aufgrund des neuen Warnstreiks geht am Frankfurter Universitätsklinikum seit Mittwochmorgen nur noch wenig. © Boris Roessler/dpa

Im Zuge der Tarifrunde der Länder gibt es an der Frankfurter Uniklinik wieder Warnstreiks. Rund 300 Beschäftigte hätten die Arbeit niedergelegt, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi.

Für den Warnstreik am Donnerstag werde mit einer höheren Zahl gerechnet. Aufgerufen zur Arbeitsniederlegung ist unter anderem das Pflegepersonal.

Der Streik führe zu erheblichen Einschränkungen bei der medizinischen Versorgung, teilte die Klinik mit.

Einige Stationen seien vollständig geschlossen, in vielen weiteren sei die Bettenzahl reduziert. Operationen und andere Eingriffe seien weitgehend abgesagt oder verschoben worden. Die Notfallversorgung werde aufrechterhalten.

Der Warnstreik hat mit dem Frühdienst um 6 Uhr begonnen, er endet am Donnerstag mit dem Ende des letzten Spätdienstes um 22 Uhr. Am Vormittag des zweiten Streiktages soll vor dem Haupthaus der Klinik eine Kundgebung stattfinden, anschließend soll die Demonstration durch Teile der Innenstadt ziehen.