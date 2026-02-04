Warnstreiks in NRW reißen nicht ab: Welche Gruppen betroffen sind

Die Warnstreiks in NRW reißen nicht ab. Nach Unikliniken, Hochschulen und Schulen sind jetzt auch Awo-Kitas in mehreren Landesteilen betroffen.

Von Volker Danisch Köln - Die Warnstreikwelle erreicht Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt um die Awo NRW zu ersten Aktionen in mehreren Regionen von NRW aufgerufen.

Am Mittwoch und Donnerstag hat Verdi zu Warnstreiks in Kitas aufgerufen. © Caroline Seidel/dpa Außerdem hat Verdi im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes der Länder Beschäftigte an sechs Unikliniken, zahlreichen Hochschulen sowie der Landesverwaltung erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In einigen Städten kann es durch die geplanten Demonstrationen und Kundgebungen von Streikenden zu Verkehrsbehinderungen kommen. In Essen hat Verdi am Mittwoch Beschäftige der 23 Awo-Kitas zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass es zu Gruppen-Zusammenlegungen, Notbetreuungen und auch zu Einrichtungsschließungen kommt. Auch im Rhein-Erft-Kreis, Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis rechnet Verdi mit Gruppen-Zusammenlegungen, Notbetreuung sowie einigen zeitweisen Schließungen. Hunde Besitzer schieben Hund ins Tierheim ab: Drei-Wort-Begründung bricht Pflegern das Herz Am Donnerstag hat Verdi Awo-Beschäftigte in Ostwestfalen-Lippe zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen seien Kitas, Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen, Verwaltung und OGS. In Herford ist eine Demonstration von Streikenden geplant.

Um was geht es bei der Awo?