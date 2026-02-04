Keine Einigung, aber auch keine Streiks im ÖPNV: Pendler können erstmal aufatmen

Frankfurt am Main - Eine Einigung konnte im Rahmen der zweitägigen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe in Hessen laut Verdi zwar nicht erzielt werden, Pendler dürfen dennoch aufatmen.

Verdi plant derzeit keine weiteren Warnstreiks. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Denn: Erneute Warnstreiks sind nicht geplant, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch erklärte.

Vorerst dürften einschneidende Störungen im öffentlichen Nahverkehr somit nicht anstehen.

Den Angaben von Verdi zufolge habe man bei den Verhandlungen mit dem zuständigen Kommunalen Arbeitgeberverband einen besonders großen Wert auf die Entgeltordnung gelegt. Die Arbeitgeberseite hätte Zeit eingefordert, um zunächst zu beraten.

Im Anschluss daran soll es zu einem weiteren Verhandlungstermin kommen, der allerdings erst noch zeitlich festgezurrt werden muss.